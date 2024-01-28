屏東縣新園鄉「豐海22號」漁船，2020年6月在鹽埔漁港進行整修時，因電焊工施工不慎引發大火，火勢猛烈，相連7艘漁船全遭殃。事後許姓船主向蔡姓電焊廠商提告求償，一審判蔡男須賠償850萬元，上訴至高雄高分院，法官認為賠償金需再扣除殘體及汰建價值，判蔡男僅賠償235萬元合理，仍可上訴。

許姓男子2020年4月以2850萬元價格購入新船「豐海22號」，該船主力為「延繩釣」，專補高經濟價值的鮪、旗、鯊魚等魚種。新船下水2個月後，許男想進行細部整修，花10萬元找上蔡男，預計針對船欄杆、船體不銹鋼及冷凍門進行補強修繕工作。

蔡男未通知許男，直接找來洪姓及陳姓電焊工登船施工，不料，焊接過程中的火花四處飛濺，不慎引燃附近的易燃物，造成船身起火，還引發3波爆炸。洪男、陳男當時驚見闖了大禍、火勢迅速蔓延，不但沒有滅火，還直接離開現場。

「豐海22號」當場燒個精光，由於繫船繩也被燒斷，導致火燒的船體漂向鹽埔漁港內鄰近7艘漁船，火勢再度擴大，當時猛烈程度連高雄市區都能直接目擊。其他船長發現不對勁，立刻打119求救，後續費了好大一番功夫才滅火成功。

該起火災3名無辜受波及的船東，事後向許姓船主、蔡男、漁業署及屏東縣府（未依法在港內設置消防設施）求償4.5億元，屏東地院認定「豐海22號」施工不當釀災，判相關人等應賠償3船損失14億元，該案仍在上訴中。

許男不滿蔡男找來的洪男及陳男施工不慎，起火第一時間還直接逃跑，導致他的新船全毀，向蔡男等人求償850萬元。蔡男不滿，認為許男已獲保險2000萬理賠，拒絕賠償。一審根據火災調查鑑定書及相關船主證詞，判定陳姓電銲工當時未採取防止火星噴濺的防護措施，導致火災發生，洪男不在現場無責，雇主蔡男須連帶賠償許男850萬元。

蔡男不服上訴，高雄高分院法官認為，該船賠償金，除了直接以新船購入的價格扣除2000萬元保險金後，還要考量殘體50萬元、汰建價值564萬元，全數扣除後剩下235萬元，判蔡男須賠償許男235萬元為合理，全案仍可上訴。