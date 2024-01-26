屏東最熱門景點不再是墾丁了，根據交通部觀光署統計，去年1到11月屏東最多人造訪的景點是車城福安宮，共吸引超過450萬人造訪，遊客大讚該廟香火鼎盛，沿途風光明媚，附近也有很多美食，還有遊戲區，「適合全家大小來玩」。林後四林平地森林園區拿下第2，隸屬於墾丁國家公園的大鵬灣遊憩區排在第3名。

觀光署公布屏東各景點觀光人次，去年1到11月最多人造訪的景點為車城福安宮，共吸引超過450萬人次；林後四林平地森林園區累積190萬人次到訪，排名第2；第3名是大鵬灣遊憩區，吸引173萬人；第4名小琉球遊憩區有105萬人次；第5名則是國立海洋生物博物館，有92萬人次到訪。

實際查看車城福安宮的Google評論有4.6顆星好評，去過的遊客都讚「在車城很有名的土地公廟，旁邊還有美食市集，廁所更是6星級」、「洗手間竟然有冷氣，附近商圈也有很多美食可以打牙祭」、「南台灣香火非常鼎盛的土地公廟，沿途風光明媚，藍天白雲綠水，讓人沿路就有好心情」、「廟旁邊還有小孩子的遊戲區，適合一家大小來參拜。」