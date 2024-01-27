「蓮到好物 棗到好屏」屏東農特產品牌市集，27日在遠百竹北店開賣，南州地區農會展售各不同品種的優質蓮霧。（羅浚濱攝）

遠百竹北店舉辨「蓮到好物 棗到好屏」屏東農特產品牌市集，27日在遠百竹北店開賣，展售產銷履歷、有機驗證的農畜產品，吸引消費者目光。（羅浚濱攝）

「蓮到好物 棗到好屏」屏東農特產品牌市集展售，26日、27日在遠百竹北店8樓開賣，集結具有生產追溯、產銷履歷、有機驗證等優秀農業生產者，展售蓮霧、蜜棗、木瓜、可可、玫瑰、生鮮、牛蒡、畜產品及漁產品等農畜產品共同行銷，恰逢農曆年佳節前夕，選購優質美味的「屏東好物」 作為最佳年節禮物。

屏東縣政府農業處長鄭永裕及現場來賓共同完成創意料理，現場攤位也提供「蓮霧黃瓜蝦肉沙拉堡」及「蜜棗乾酪烏魚子」限時優惠分享，走入展場中有屏東好食及好物系列活動，聚集屏東美食風味，讓消費者不用前往屏東縣產地，就能品嘗到屏東在地最新鮮優質的農產品。

鄭永裕表示，展售活動邀請屏東具有代表性在地特色農特產品牌，特別以蓮霧代表「蓮到好物」、蜜棗代表「棗到好屏」，這兩樣當令水果都帶有吉祥之意，也都是廣受國人喜愛的鮮果品種類。

攤位中有榮獲2024年屏東縣優質蓮霧蜜棗評鑑得獎農民及輔導農會共同展售，評鑑過程透過果品的重量、外觀、糖度、風味口感及包裝設計等，嚴選出果品及禮盒設計最優良蓮霧、蜜棗的得獎者，想送禮或品嘗美味頂級蓮霧及蜜棗的消費者可直接跟獲獎農友訂購。

活動期間提供免費試吃，如蓮霧、蜜棗、畜產品等，在活動現場購買農特產品滿3000 元以上者，可攜帶所購買集點卡至屏東縣政府服務台，即可贈送屏東專屬月曆一份，同時有機會參加抽獎活動，數量有限，每人限兌換一次，送完為止。

這2天的售售行銷活動，除了屏東當令新鮮蓮霧及蜜棗外，並有屏東好物優質特色好食及好物等優質特色攤商，包含南州地區農會、恆春鎮農會、屏東六堆木瓜型農、大花農場、 邦尼巧克力、保證責任屏東縣大力蔘農特產品生產合作社、永信合作社、有限責任屏東縣原住民泰武咖啡生產合作社、栗煬國際股份 有限公司、金弘麻油花生行、東寶黑豬肉、大埔農業生技股份有限 公司、長安製麵..等，讓農產品持續曝光，也凸顯屏東縣優質農產品，強化民眾印象，提高對產品的關注與購買。

屏東縣農業處指出，活動中也將於各時段推出鮮果試吃品嘗、農產特賣等優惠方案，現場還加碼舉辦集點滿額贈、戳戳樂互動遊戲，讓民眾有吃又有玩！