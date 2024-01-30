春節到苗栗採草莓，可透過幾個秘訣避開塞車。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

根據往年公路局統計，每逢中秋、元旦等重大節日，苗栗觀光人次都上看近10萬人，公路局評估農曆春節將湧現更多人潮，尤其是泰安泡溫泉、大湖採草莓的遊客如織，因此公路局30日舉行記者會，宣佈苗栗地區春節疏運措施與交通優惠，也傳授兩招過年不塞車採草莓的小撇步。

今天記者會會，由苗栗工務段長黃陳全、苗栗監理站站長蘇淑賢等人簡報國道及熱門景區的交通疏導計畫，並說明公路客運各項票價優惠。縣長鍾東錦、縣府祕書長陳斌山、交通部公路局北區公路新建工程分局主任工程司陳正偉、公路局中區養護工程分局主任工程司呂正安、公路局中區養護工程分局苗栗工務段白沙屯監工站站長謝宗翰、警察局交通隊江振維等人與會出席。

黃陳全表示，往年台3線大湖地區總是車水馬龍，預估車潮尖峰日期及時段是在2月10日初一至2月13日初四，尤其每日上午10時至下午19時最為壅塞。

他說，民眾到苗栗走春總會想要體驗採草莓，公路局也分享兩個訣竅，可以避免人車潮。他表示，首先是「上午10點以前來，避開尖峰時刻就不塞車」，另個是「早上10點以後，除了大湖，苗栗公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區還有很多草莓園可以採」。

為分散車流，他建議前往大湖地區採草莓民眾3個行車動線指標，從國道1號苗栗交流道來的遊客，可以走台6線到公館地區草莓園；從北部來的可以走台3線往南到獅潭草莓園；從中南部來的可以走台3線往北到南湖、馬拉邦山草莓園。

路徑不只台72線，尚有台3線、台6線，民眾也可透過縣道124線或縣道124丙線、縣道130線、縣道140線、苗26線及苗52線等轉接台3線採草莓。

另外也可搭乘公共運輸，從苗栗火車站轉搭新竹客運(往大湖或卓蘭方向)或在苗栗高鐵站轉搭金牌客運(往雪霸國家公園管理處方向)，亦可利用自行車探索浪漫台3線之旅。

此外，苗栗縣警察局也將在草莓園沿線路肩，放置交通錐執行禁止車輛停等管制；並派交通崗調整號誌秒差及指揮交通之勤務，請用路人配合警方指揮交通。

縣長鍾東錦表示，針對苗栗縣境內觀光熱門景點，包括泰安溫泉、大湖風景區、三義木雕街、勝興車站、通霄白沙屯、南庄老街等景點，苗栗縣警察局已超前部署，提出各項疏導計畫，並於現場安排人力疏導交通，本次春節連假，縣長誠摯歡迎外地遊客蒞臨本縣觀光，也在此提醒縣民朋友出門前務必做好行程規劃，若於路途中遇到車多壅塞情形，請務必遵循相關疏導措施與現場交通人員指示行駛。