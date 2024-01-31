農業部代理部長陳駿季和行政院長陳建仁31日早到台北內湖花市視察春節花卉供應情形，向花市從業人員拜早年。（羅永銘攝）

農曆春節將至，農業部代理部長陳駿季和行政院長陳建仁31日早到台北內湖花市視察，關心春節花卉供銷情形，並沿路向攤商業者拜年、贈送龍年福袋。由於正值用花高峰期，農業部表示，台北花市於春節前共108小時不打烊。

農曆春節將至，民眾31日前往台北花市購買花卉。（羅永銘攝）

農曆春節將至，民眾31日前往台北花市購買花卉。（羅永銘攝）

農業部指出，農曆年前各項切花、盆花等需求量大，政府會持續關切各類花卉價格及供應，確保消費者可以合理的價格獲得需求，花農也能有合理的利潤，農業部強調，目前各項花卉產品供應平穩充足，但離春節尚有幾天，將持續密切關注。