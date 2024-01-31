仁德區成功里將建置台南第一座遊蕩犬友善暫置區，預計7月底完工啟用。（動保處提供／曹婷婷台南傳真）

仁德區成功里將建置台南第一座遊蕩犬友善暫置區，預計7月底完工啟用。（動保處提供／曹婷婷台南傳真）

仁德遊蕩犬友善暫置區今天開工，立委陳亭妃（右三）及市議員陳怡珍（右一）、吳禹寰（右二）等人都到場上香。（曹婷婷攝）

遊蕩犬安置猶如燙手山芋，台南仁德區首見由地方主動覓地、爭取設立遊蕩犬友善暫置區，市府投入2000萬元興建，31日舉行動土祈福儀式，預計7月底完工啟用，未來優先收容仁德不可回置遊蕩犬300隻，解決遊蕩犬問題。

台南市動物防疫保護處指出，市府相當重視遊蕩犬安置議題，去年著手規畫於各區設置臨時收容所，並委由各區公所盤點轄內適合場地，去年共會勘超過70場，最終皆因面臨民意反彈、土地適法性問題等兩大難關，迄今唯一成案的的就是在仁德區，這也是台南首例。

動保處指出，目前各縣市作法仍為興建收容所、動物之家，動輒須花上4、5億元甚至10幾億經費，台南市首推「遊蕩犬友善暫置區」，投入最少經費，同樣能達到收容效益。

動保處副處長洪振凱表示，該場域占地1公頃，為台糖土地，將規畫6大區，建置100座狗屋，結合現有的台糖樹林，既是暫置區也是寵物公園的概念。

今天動土祈福儀式，包括全力協助爭取的立委陳亭妃與議員陳怡珍、吳禹寰等人都到場上香。陳亭妃說，仁德區遊蕩犬暫置區是非常好的示範，過去都是市府先擬定安置地點，再取得地方共識，但最終囿於地方難以取得共識而作罷，這次由里長與里民溝通取得共識後再覓地，最後尋求中央、地方經費挹注，面對浪浪愈來愈多，「仁德經驗」可作為各縣市參考。

她也強調，未來會持續爭取農業部資源挹注，並協調台糖提供租金優惠措施，攜手做公益。吳禹寰也說，仁德區催生台南市第1座遊蕩犬暫置區，感謝里長鄭晴而、動保處奔波，順利取得土地規畫遊蕩犬安置，期待早日完工，盡快解決遊蕩犬問題。