老農津貼每4年依消費者物價指數(CPI)成長率調整，自113年1月起調增560元，調整後之金額為每人每月8,110元，農業部將於113年2月撥款入老農帳戶，約有54萬名老農受惠。
農業部表示，依「老年農民福利津貼暫行條例」規定，老農津貼發放金額每4年應依消費者物價指數(CPI)成長率調整，且調升不調降。目前老農津貼每月發放7,550元係於109年調整，依規定應於113年1月起參照 CPI成長率調整之。
農業部指出，依行政院主計總處發布資料，112年 CPI 較108年上漲7.34％。經計算，老農津貼每月發放金額調整為8,110元，自113年1月起實施，並將於113年2月發放調整後之金額。
農業部強調，由於現行農保無老年給付，政府於 84 年 5 月 31 日制定「老年農民福利津貼暫行條例」發放老農津貼，以照顧農民晚年生活，保障其經濟安全。112年度發放金額約 482.87 億元，受惠人數約 56.4 萬人。本次依法參照CPI成長率進行第3次津貼金額調整，以落實政府照顧老年農民生活之宗旨。
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