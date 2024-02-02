台中市食安處近日抽驗「國產台糖安心豚梅花肉片」時，意外檢出瘦肉精西布特羅，緊急通知販售該批肉品的業者下架相關產品；農業部也至來源豬場進行移動管制，採集血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，釐清可能原因。對此，台糖晚間回應，猜測是委外屠宰商進行作業時導致交叉污染。

台中市食安處於1月15日國防部福利事業管理處台中福利站抽驗國產「梅花肉片」，結果檢出0.002ppm的「西布特羅」，違反食安法，為近10年在後市場中首次被檢出，已通知販售業者將該批肉品全數下架，並將移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，衛生單位也將進行溯源，了解是否是飼料出了問題。

據《中央社》今（2）日報導，台糖表示作為國營事業，絕對沒有採購瘦肉精，因此沒有使用瘦肉精的問題，為了掌握食品安全，已要求所有飼料添加劑供應商送檢並提供檢驗報告，也將對添加劑進行抽查。

台糖指出，豬肉屠宰與分切的部分都是委外處理，由屠宰商在下午進行屠宰，但屠宰商上午也會進行其他屠宰作業，猜測可能是因此污染到生產線，導致交叉汙染；台糖強調，生產的肉品都有生產履歷，因此可以完整溯源，請消費者放心。