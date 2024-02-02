國產豬肉竟檢出瘦肉精！台中市政府近日抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，竟檢出瘦肉精西布特羅。對此，消費者文教基金會董事長吳榮達表示，「應該要重罰」，一般民眾對台糖信任度高，未料卻檢出瘦肉精，除了應回收同一批號的豬肉產品外，也應對台糖強力稽查，其他縣市也要加強檢驗及查緝，農業部也應追查瘦肉精來源，加強對飼料的管理與檢查。

長期反對萊克多巴胺的醫師蘇偉碩則說，農業部宣稱嚴格抽驗豬隻，皆未檢出瘦肉精，難道台糖的豬肉為非國產豬肉？或是其他畜牧場供應？台糖應對外說明，呼籲應徹底追查流向。