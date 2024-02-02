國產台糖安心豚冷凍梅花肉片，傳出含有禁用瘦肉精，國民黨新北市議會黨團認為 ，台糖豬肉有CAS和產銷履歷TAP驗證，若真有瘦肉精，這些驗證標章可信度會被質疑，新北市衛生局應盡速採取行動、捍衛市民食安。衛生局表示，目前已命通路業者立刻下架停止販售，明天將前往全聯，稽查違規產品下架情況。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰指出，新北市近3年抽驗國產及進口豬肉共1508件，皆未檢出瘦肉精，台糖也是許多市民朋友安心選購的品牌，年節將近民生需求量大，為了不讓市民產生恐慌，已連夜要求新北市衛生局針對通路啟動抽查，衛生局亦承諾會立刻進行相關措施。

副書記長江怡臻指出，豬肉是市民朋友幾乎每天都會使用的食材，守護食安為市民把關非常重要！尤其台糖為國營企業，若連台糖都不可相信，此後民眾又該怎麼相信政府所公佈的瘦肉精零檢出？請新北市衛生局一定要徹查！

副書記長呂家愷則說明，台糖抽查出瘦肉精簡直令人不可置信，台糖的聲明甚至牽扯到可能在市場中出現交叉汚染的情形，令民眾人心惶惶，除了請衛生局一定要加強抽驗外，瘦肉精為動物禁用藥，衛生局應該要進一步向農業部掌握相關資訊。