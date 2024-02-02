日前高市議會臨時會藍綠雙方互槓，國民黨團連日祭出「清點人數」手段表達不滿，導致多次流會。高市議會第4屆第4次臨時會終於正式閉幕，國民黨團2日將臨時會清點期間的黨團議員出席費捐贈給公益團體，希望將議場紛爭轉化成溫暖的力量，一起把黨團議員的愛心傳遞出去。

高市議會國民黨團由總召黃香菽及議員陸淑美、陳玫娟、陳麗珍、王耀裕、李雅芬、王義雄等人代表，在高市府社會局長謝俐俐的見證下將出席費捐贈給公益團體。

高市議會國民黨團表示，為守護議員監督職權，提出清點人數之計，希望能喚起執政黨的重視，重新改選委員會，最後在3個黨團互相釋出善意的情況下，紛爭圓滿落幕。國民黨團全體議員隨即決定將臨時會清點期間的出席費捐贈給高雄公益團體，希望將議場內的紛爭轉化為溫暖，也將全體黨團同仁的愛心傳遞出去。

黃香菽表示，感謝所有黨團同仁的協助，讓紛爭化為溫暖的力量，也感謝市民好朋友的支持，未來國民黨也繼續秉持守護公平正義的精神，持續在議會為高雄市民捍衛權益，嚴格監督市政、勇敢發聲。