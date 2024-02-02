警消與失控男子對峙2小時後，見時機成熟破門成功壓制，將其強制送醫治療。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄三民區林森一路一處住宅，2日清晨2點半一名41歲廖姓男子疑似酒後情緒失控，在4樓家中不斷對外咆嘯，甚至還砸出瓶罐、衣架，甚至連自家窗戶都丟了出來，警消到場後更手抱瓦斯桶揚言引爆，所幸透過轉移注意力後，警消破門成功壓制廖男強制送醫，所幸沒有傷及無辜人車。

據了解，廖男為無業男子，常在家喝酒後情緒失控，另周邊鄰居頭痛，今天清晨又情緒失控對外咆嘯，還丟出許多家中物品，另鄰居不堪其擾報警處理，警方到場後發現廖民疑似精神混亂、站在窗台旁不時喃喃自語、咆哮及辱罵，並隨手向外丟擲物品，並手抱瓦斯桶揚言引爆。

警方見前況危急，先安撫家屬情緒後，與消防隊向廖男不斷喊話轉移注意力，但廖男仍情緒不穩無法配合，與警消一路2小時，終於在清晨4點多見時機成熟，破門飛撲成功將廖男壓制，所幸過程並沒有造成其他人員與財產損傷。

警方將廖男強制送醫，訊後將廖男依公共危險罪移請高雄地檢署偵辦。警方呼籲，民眾遇事應保持理性，切勿採取激烈手段發洩自己情緒，應採取理性和平、合法方式溝通解決問題，或撥打110請警方到場處理，切勿僅因一時氣憤而觸法。

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