遭逮的45歲武姓女服務生坦承，以以新台幣1500元代價，與男客從事60分鐘的半套性交易。（警方提供／任義宇高雄傳真）

遭逮的41歲謝姓男子無奈，下班想來「鬆一下」，剛激戰完45歲武姓女服務生就衰遭逮。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市三民區九如二路一處養生會館暗藏春色，上月31日警方持搜索票上門，逮到2名從事性交易服務生、1名會館負責人以及男客1名，遭逮的41歲謝姓男子無奈，下班想來「鬆一下」，剛激戰完45歲武姓女服務生就衰遭逮。

三民一分局警方表示，九如二路養生會館經接獲檢舉暗藏春色，經警方成立專案小組連日探訪屬實，於1月31日晚間10點半持搜索票前往，當場查獲45歲武姓女服務生與41歲謝姓男客剛完成性交易，另逮到42歲武姓女服務生、44歲柯姓會館負責人，全案訊後移送地檢署偵辦。

據了解，警方到場逮人時，45歲武姓女服務生與41歲謝姓男客剛「完事」，正準備離開時卻被警察攔下，無奈表示剛下班到會館「鬆一下」卻遭逮；與謝男交易的武女則坦承，以新台幣1500元代價，從事60分鐘的半套性交易。

另一名武姓服務生也向警方坦承，每次以新台幣1500元至2000元不等金額從事半套性交易，警方將4人權移送偵辦，另外針對業者違規營業部分，警方將函請市府相關局處進行裁罰，以擴大執行成效。