有民眾在網路「黑豪家族」投稿，鳳山區驚見一位右手騎著機車，左手牽著另一台機車在馬路上出沒，並下了「高手在民間」的標題。高雄市鳳山分局接獲後表示，經檢視民眾檢舉提供相關影像，將依道路交通管理處罰條例第43條1項1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。」處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

這名阿伯出沒在鳳山區路段，影片中他右手騎著機車，另一手則牽著另台機車，連過彎都相當的穩，不過從影片中另台機車未拆封的椅子塑膠套，懷疑阿伯是牽新車，不過這樣的駕駛行為也讓民眾看傻眼。

鳳山分局表示，本分局尚未接獲相關檢舉及報案，經檢視民眾檢舉提供相關影像，將依道路交通管理處罰條例第43條1項1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。」處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰。本分局將針對該路段加強交通稽查以杜絕類似交通違規行為。