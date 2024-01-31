高雄市三銀區德勝街一處工地傳出意外，一名黃姓工人於鋼筋吊掛作業中，不慎遭鋼筋砸傷，警消到場時該工人已意識不清，送往高醫治療中。

據了解，該處為一建案工地，黃姓工人疑似在鋼筋吊掛作業中操作不慎，遭鋼筋砸傷頭部，造成黃姓工人出現頭部撕裂傷且意識不清，救護人員到場給予急救處置後送醫，目前已在高醫進行開刀治療， 警方提醒，於施作高空吊掛作業，應作好防護措施，避免人員受傷。