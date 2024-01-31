好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）被稱為好萊塢零負評男神，私下節儉、親民，深受粉粉喜愛，從影30多年，有著許多經典動作電影，讓他成為最偉大的動作明星之一，去年憑藉《捍衛任務4》回歸大螢幕，創下驚人票房成績。怎料，近日他被拍到在片場拄著拐杖畫面，讓粉絲都十分擔心他的身體狀況。

59歲基努李維正在拍攝新電影《Good Fortune》，日前他被拍到在洛杉磯片場，穿著米色風衣、系著領帶、穿著灰色褲子，雙手拄著拐杖走路、左膝上還綁著冰袋，目前官方並未透露是劇中角色的造型，還是真的受傷，但照片中基努李維看起來神情凝重，小心翼翼跨過地面線路等障礙物。

Keanu Reeves pictured hobbling on crutches with ice pack around his knee on set - after detailing gruesome John Wick set accidents https://t.co/u0ejZ5q7xN pic.twitter.com/YI2rRrWYoD — Daily Mail Online (@MailOnline) January 25, 2024

事實上，《Good Fortune》是基努李維和塞斯羅根（Seth Rogen）合作主演的電影，原定在去年4月開拍，卻受到美國編劇協會大罷工事件的影響一再延期，近日終於開拍，但卻傳出基努李維疑似受傷的消息，粉絲紛紛在社群媒體上，表達對基努李維健康狀況的擔憂，希望他能早日康復。

此外，近來忙於拍戲的基努李維，位於洛杉磯的豪宅傳出遭竊賊闖空門，據悉，當時歹徒戴著滑雪面罩，打破基努李維家中窗戶，進屋搜刮後偷走一把槍後離開。此外，在2022年曾有同一名男子闖入基努李維家超過6次，該名男子帶著DNA檢測物，想知道自己和基努李維是不是親戚。