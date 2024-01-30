資深經紀人孫德榮曾一手捧紅羅志祥（小豬）、5566、明道、陳喬恩等多位藝人，近日他在節目上被指控，很偏心，得不到他歡心的話，動不動就會被他冷凍，更舉出GINO跟陳喬恩，對此，孫德榮表示指控內容「有真有假」，也提到冷凍陳喬恩原因和吳宗憲有關。

近日在節目《小明星大跟班》匿名爆料環節中，現場有人指控「孫總很偏心，只要得不到他的歡心，動不動就會被他冷凍，每個藝人都很巴結他，他看誰不順眼就會冷凍誰，之前冷凍過陳喬恩、GINO，但王仁甫對他摔椅子、罵髒話都沒事」對此，孫德榮回應「其中有的是事實，有的不是。」

孫德榮和主持人吳宗憲說「一個事實跟你有關」，他提到陳喬恩被冷凍的事，他表示，陳喬恩出道不到半年，就安排她主持八點檔的綜藝節目《綜藝旗艦》，當時的搭檔就是吳宗憲，但是陳喬恩因為主持黃金檔壓力大、太緊張，居然躲在攝影棚喝酒，還被媒體拍到，孫德榮反問「你說我要不要處理？」

事實上，當時孫德榮火速處理，取消陳喬恩主持工作，冷凍她1年，故意不給她任何工作，就連陳喬恩苦苦哀求也沒心軟，動用關係試圖解約，但孫德榮都不為所動，他說「我就是要她痛苦，才能痛定思痛。但她始終不了解，為什麼我對她特別嚴，這是一種恨鐵不成鋼心情。我也知道她非常恨我。」

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