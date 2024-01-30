大陸前媒體人王志安日前在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》稱「把殘疾人推上去煽情」挨轟歧視身障者，引起爭議。綜藝天王吳宗憲最近針對此事，在《賀瓏夜夜秀》給予建言，但台灣社會心理復健協會提醒，吳宗憲的這番話再次標籤化精神疾病。

吳宗憲在《賀瓏夜夜秀》表示：「訕笑身障人士是不可以的，不對的，你可以找正常人來演神經病OK，但是你不可以叫神經病去演神經病」。台灣社會心理復健協會29日針對這段話發新聞稿回應，這段看似為身障者的呼籲，是再一次的把精神疾病（神經病）貼上標籤。台灣社會心理復健協會提醒：「請別再用『精神障礙、精神疾病』來形容、譬喻各種不當行為、危險和暴力，來加深社會對『精神障礙、精神疾病』負面印象」，導致有心理健康需求的人不敢光明正大求助資源。

【#賀瓏夜夜秀】吳宗憲 大喊內容不精彩就退票

台灣社會心理復健協會發聲明。（圖／FB@台灣社會心理復健協會 - TAPR）

台灣社會心理復健協會表示，法律是道德底線，好笑也需要底線，大家應該要重視「標籤、偏見與歧視」等言論產生的效應，尤其幾千、幾萬流量的影片，有可能使多年去汙名的努力化做零，呼籲各界一起撕下汙名化的標籤，並提醒消費者應拒買造成歧視、貼標籤、汙名化的商品。