大陸媒體人王志安日前登上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》談論台灣選舉，稱「把殘疾人推上去煽情」言論引發爭議，挨轟歧視身障者。綜藝天王吳宗憲則透露去錄節目時有跟他們說這樣不太好，對此引發網紅陳沂開酸。

昨（28日）陳沂透過臉書公開評論此事，直球諷刺：「《賀瓏夜夜秀》找吳宗憲去上，難道是想告訴大家，什麼才是真正的歧視嗎？說到歧視和訕笑，吳宗憲說第二，整個中華民國娛樂圈，有誰敢說是第一」？

陳沂接著狠酸：「吳宗憲竟然大言不慚的說，他有跟賀瓏他們說，這樣歧視訕笑是不對的，看到憲憲這樣正常發揮，真是讓人很放心，我確定他是吳宗憲，不像真的周杰倫，可能被交換去賣餅了」。

貼文也釣出許多關注此事的網友回應：「主題是憂鬱症的成因來自不知足嗎？」、「憂鬱患者就是不知足。這句話出自這位良心大師」、「別忘記憲哥代表作，不知足」、「找吳宗憲就是找到爭議包牌機。你所能想到的爭議，吳宗憲都有，都能滿足」，不過也有不少網友歪樓敲碗：「我覺得下一季陳沂可以上一下，感覺會很有梗」，掀起熱議。