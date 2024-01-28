曾任大陸媒體記者的王志安在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》擔任來賓，言談被認為涉及訕笑罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發軒然大波。綠營趁機大作文章，要求賀瓏和節目製作單位道歉，相關人士都遭到炎上。但資深媒體人陳朝平認為，民進黨若有2、3位不分區自行辭職，由陳俊翰替補，不就能凸顯民進黨愛護罕見疾病患者的偉大愛心？名嘴謝寒冰更直接點名幾個綠委辭職，才叫重視身障。

陳朝平26日在他對此事件的快評文章中質疑，民進黨若是有心為罕見疾病患者發聲，全面執政8年，為何不做？為何不仿效2012年國民黨提名「罕見疾病天使」楊玉欣的做法，同樣將陳俊翰放在第4名的超級安全名單裡？民進黨若要反駁，當選的13席不分區立委中的2、3位（如范雲、郭昱晴、莊瑞雄）何妨自行辭職，由陳俊翰替補？「既能凸顯民進黨愛護罕見疾病患者的偉大愛心，還能日日回擊王志安、夜夜炎上賀瓏呢！」

謝寒冰更在臉書發文直言，「民進黨何必在那邊叫什麼搶救義川大兵，還是什麼重視身障人士，只要沈伯洋、洪申翰、范雲、林楚茵這些人辭職，乩童與律師不是都可以上了？反正功能一樣是黨的橡皮圖章不是嗎？」

網友表示「的確，前面辭一辭，林楚茵辭沒用，要辭男的」、「民進黨對身障人士會好嗎？只是嘴上說說而已，身障人士在很多地方不方便，只有自求多福了」、「民進黨會不會太小題大作，找不到戰犯直接開火？」、「至少可以比照人家簽二年輪替約」、「那只是利用身障人士蹭熱鬧，割割韮菜罷了」。