大谷翔平領取美聯MVP獎座（The Dodgers Bleed Los Podcast）

The MVPs are decked out!



Ronald Acuña Jr. and Shohei Ohtani at the New York BBWAA Awards Dinner. pic.twitter.com/rzECxhm4Xj — MLB (@MLB) January 28, 2024

2023年兩位年度MVP大谷翔平、小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）27日和其他得獎者一起出席美國棒球作家協會（BBWAA）晚宴，穿著帥氣西裝致詞並領取他們的獎座。對於這些握有選票的作家，本屆可說是最省事的一屆，大谷翔平、小阿庫尼亞都是全票MVP，寇爾（Gerrit Cole）全票獲選美聯賽揚獎，兩位年度新人王韓德森（Gunnar Henderson）、卡洛（Corbin Carroll）也是全票當選。

大谷翔平上場秀一下自己的英語功力：「致天使球團、老闆、管理層與所有的員工，過去6年謝謝你們了。我永遠感謝你們的支持，感謝你們給我機會讓我從事我最熱愛的運動，致我的隊友們以及教練團一整年的幫助，我每一天都感受到你們的支持。」

「致相信我的道奇球團，我很期待我生涯的下一個篇章。致全世界的球迷，謝謝你們不僅支持我，也支持著大聯盟。致我的家鄉日本，你們的支持給予我每日的動力，感謝我的經紀人巴雷洛（Nez Balelo）與他的妻子，以及經紀公司CAA一直給我的幫助。」

小阿庫尼亞來自委內瑞拉，英語也不是他的母語，但他顯得一派輕鬆。上個球季小阿庫尼亞和大谷各據一方，新球季他們兩人就是同在國聯的競爭對手了。

The 2023 Rookies of the Year Corbin Carroll and Gunnar Henderson looking sharp at the BBWAA Dinner in New York City. pic.twitter.com/zOkBJMNX8e — MLB (@MLB) January 28, 2024