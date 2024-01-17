小阿庫尼亞。（美聯社資料照）

鈴木誠也。（美聯社資料照）

按照慣例，大聯盟在每年季前評選各守位前10大球星，去年豪奪國聯MVP的勇士球星小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），登上右外野手榜首位，效力響尾蛇的台美混血球星卡洛（Corbin Carroll）則高居第4。

大聯盟先前已經公布3個守位，寇爾（Gerrit Cole）、席格（Corey Seager）、羅許曼（Adley Rutschman）分別為先發投手、游擊手、捕手的榜首。25歲的羅許曼去年繳出20轟、.809攻擊指數，這是他在大聯盟第2年的數據，官方相當看好羅許曼的發展，讓他擠下史密斯（Will Smith）、墨菲（Sean Murphy）榮登捕手第一。

小阿庫尼亞被選為最強右外野手，並不讓人感到意外，上季他打了159場比賽，打擊率高達3成37，轟出41發全壘打、106分打點、73盜，完成大聯盟第一次的「40轟、70盜」史詩紀錄，以全票成績奪國聯MVP。至於去年排行第一的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），本季被歸類在中外野手類別。

台美混血強打卡洛（Corbin Carroll）同樣在速度及力量上展現優勢，寫下25轟、54盜壘成功的成績單，順利摘下國聯新人王，甚至一度被認為有機會爭取年度MVP，大聯盟將他列為榜單第4位。將迎來大聯盟生涯第3年的小熊日籍好手鈴木誠也，上季交出2成85打擊率、20轟、74分打點，尤其是下半季打擊狀況回穩，9月單月打擊率高達3成70，今年有望進一步取得成績，排在榜單第6位。

大聯盟公布新賽季10大右外野手（括號為去年排名）

1. 小阿庫尼亞（5）

2. 塔克（Kyle Tucker，4）

3. 索托（Juan Soto，左外野手第2）

4. 卡洛

5. 小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，9）

6. 鈴木誠也

7. 史普林格（George Springer，6）

8. T.赫南德茲（Teoscar Hernandez，8）

9. 賈西亞（Adolis Garcia）

10. 賈許羅（Josh Lowe）