棒球選手的終極目標，就是進入球壇的最高榮譽「棒球名人堂」，美媒《CBS Sports》評選10位最有機會前進古柏鎮的現役好手，道奇超級球星貝茲（Mookie Betts）脫穎而出，在榜單中高居第一。

今年擁有名人堂票選資格的選手中，遊騎兵名將貝爾崔（Adrian Beltre）呼聲最高，生涯WAR值累積93.5，高居大聯盟歷史第34，現役則以「神鱒」卓奧特（Mike Trout）最為驚人，32歲便已寫下85.2的WAR值。

根據內文，榜單排除鐵定進入名人堂的卓奧特、柯蕭（Clayton Kershaw）、韋蘭德（Justin Verlander）等人，而開創二刀流新世代的大谷翔平只在大聯盟打6年，距離名人堂門檻10年還有段距離，因此也不在榜單的討論範圍。

《CBS Sports》指出，打了10年大聯盟的貝茲，幾乎已經鎖定名人堂席位，囊括年度MVP、2次世界大賽冠軍，金手套和銀棒獎各拿6座，累積WAR值64.5排名歷史右外野手第16位，《CBS Sports》認為只要貝茲保持健康，名人堂門票已經收進口袋當中。道奇另一門重炮弗里曼（Freddie Freeman）被大聯盟評價為現今十大一壘手，新賽季將和貝茲、大谷翔平組成強棒三連星，《CBS Sports》認為弗里曼首要目標是突破2500安，完成400轟、1500分打點更能鞏固他的地位。

《CBS Sports》排行最接近名人堂10位現役球員

10. 簡森（Kenley Jansen）

9.賈吉（Aaron Judge）

8.艾爾圖維（Jose Altuve）

7.寇爾（Gerrit Cole）

6.馬恰多（Manny Machado）

5.哈波（Bryce Harper）

4.艾瑞納多（Nolan Arenado）

3.弗里曼

2.戈史密特（Paul Goldschmidt）

1.貝茲

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