明星後援投手「飄髮哥」海德（Josh Hader）的爭奪戰延宕多時，如今已塵埃落定，根據大聯盟報導，衛冕世界大賽冠軍失利的太空人用5年9500萬美元的價碼，成功延攬海德入隊，打造堅強的鐵牛棚。

海德對太空人並不陌生，他曾於該隊小聯盟體系效力2年，後來在費爾斯（Mike Fiers）交易案中被送往釀酒人，2017年首次亮相大聯盟，海德就是牛棚的主力戰將，2019年接下終結者大位，3度奪下霍夫曼獎（國聯最佳救援投手），海德2022年季中轉戰教士，不過該季成績荒腔走板，自責分率飆破5，所幸去年找回身手，讓自己累積更多本錢和球團談判。

據傳海德想要打破大都會守護神迪亞茲（Edwin Diaz）的後援投手最大合約，後者目前握有5年1.02億美元合約，不過其中9320萬美元會在合約期間領完，剩下2650萬美元將會延遲到2033年後支付，因此以現值計算，海德合約順利創造牛棚投手新記錄。

報導指出，海德合約中沒有任何逃脫或是選擇權條款，不過包含完全禁止交易條款，以及奪下李維拉獎（美聯最佳救援投手）的激勵獎金。海德以天價合約降臨太空人牛棚，代表普瑞斯利（Ryan Pressly）的終結者可能不保，但多少也為本就強悍的鐵牛棚增添保險。