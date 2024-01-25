前道奇、遊騎兵球星貝爾崔入選名人堂。（美聯社）

傳奇三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）首度叩關就以95.1%超高得票率入選名人堂，現在他必須選擇戴著哪一隊的球帽進入這個不朽殿堂。美媒《洛杉磯時報》指出，道奇自1958年搬遷到洛杉磯以來，以「藍血人」身分進入名人堂的球員屈指可數，貝爾崔生涯初期在道奇打了7年，但大家都知道他還是會選擇德州遊騎兵的球帽。

現在令球迷好奇的是，大谷翔平未來肯定會進入名人堂，但他會選擇天使還是道奇的球帽？

道奇早年在紐約布魯克林，出產多位名人堂選手，球帽上寫著「B」（布魯克林），但轉到洛杉磯之後的「LA」只有3位球員：寇法克斯（Sandy Koufax）、德萊斯戴爾（Don Drysdale）、沙頓（Don Sutton），3人皆是投手，未來還有一位名投手柯蕭（Clayton Kershaw）預留了席位。

大谷翔平在天使6年留下的成績是前所未見的，兩屆全票MVP（大聯盟第一人），他的二刀流給棒壇帶來巨大震撼，在天使的最後一季更被譽為「史上最偉大的球季」。聯盟在2001年修改規則，允許名人堂成員自己選擇球帽（以前是投票者決定），即使在道奇的表現未能超越天使時代，大谷也能選擇道奇球帽。

這與球隊的建軍策略也有關係，如果球隊老是把有潛力的球員當成籌碼，或是只想買現成的球星，結果就可能變成道奇這樣，當年和道奇一起搬家的舊金山巨人（紐約巨人）就沒有這種現象。大聯盟至今只剩馬林魚、光芒兩隊沒有出產過名人堂球員。