面對去年美網8強賽才擊敗過的美國選手弗里茨（Taylor Fritz），塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）挺過首盤被逼到搶七以及次盤被追平盤數的考驗，最終7比6（3）、4比6、6比2、6比3收下對戰8連勝，喬帥生涯第48次闖進四大公開賽男單4強持續堆高史上最高紀錄，距離破紀錄的四大賽25冠，也更近了。

賽後的場邊訪問由澳洲地主選手、2022年澳網亞軍基瑞歐斯（Nick Kyrgios）為喬帥進行賽後訪問，當年喬帥就是擊敗基瑞歐斯奪冠，目前基瑞歐斯因傷休息中，喬帥也祝福對方能盡快回到球場。

喬柯維奇表示，這場比賽弗里茨發揮相當高水準，不論是發球、正拍都很有水準，場上的選擇也很好，難以找到破綻，自己後來提升發球狀態，發出不少愛司球，讓氣勢回到自己這邊。

弗里茨隨著在職業網球打出成績，也是話題十足的球員，包括他是美國梅西百貨（舊名梅百貨，The May Department Stores Company）的創辦人大衛·梅（David May）的玄孫，金髮網紅女友里多（Morgan Riddle）曼妙的身影，常成為場邊鏡頭捕捉的「嬌」點。