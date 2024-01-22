安德瑞娃在比賽中踩踏球拍。（美聯社）

Mirra Andreeva with the rare racquet stomp after racquet slam.



That mid teenage temper flares, always there. #ausopen



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俄羅斯16歲女將安德瑞娃（Mirra Andreeva）一路殺進澳網女單16強，最後敗給第9種子的捷克女將克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）。安德瑞娃先前被質疑過情緒控管問題，這次她又打到發脾氣，把球拍摔在地上踩。克蕾切可娃4-6、6-3、6-2三盤逆轉勝。

安德瑞娃前一輪對戰帕芮（Diane Parry）也是一次精彩演出，安德瑞娃居然在決勝盤1-5落後之下打出大逆轉，獲得她的偶像安迪莫瑞（Andy Murray）讚賞。當時有網球主播質疑安德瑞娃的心理素質，批評她在落後時給自己太大壓力。

前球王莫瑞於是在Ｘ平台聲援：「也許她逆轉比賽是因為她的心理素質，也許她逆轉比賽是因為她給自己壓力，迫使她在落後時拿出更多力量？贏家。」安德瑞娃非常驚喜，說她要把莫瑞的貼文印出來裱框，掛在自家牆壁，「我真的沒想到他會看這場比賽，然後做出評論。」

其實莫瑞這次早早在首輪出局，他也自嘲閒著沒事幹，還裝扮成《哈利波特》的人物給女兒看，但他的發文確實讓安德瑞娃很高興。最後安德瑞娃沒能戰勝克蕾切可娃，反倒被對手逆轉，去年她在溫網也因為兩度摔拍遭到主審罰分。這是安德瑞娃16歲在大滿貫的最後一戰，等到今年5月法網登場，她屆時就滿17歲了。