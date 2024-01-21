捷克女將諾絲可娃（Linda Noskova）在今年澳網女單3-6、6-3、6-4三盤扳倒現任球后思薇雅蒂（Iga Swiatek），寫下生涯輝煌新頁。19歲的諾絲可娃賽前世界排名第50，她是2007年以來在澳網最低排名扳倒第1種子的女將，前一位做到的是傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）。

小威廉絲在2006年受傷，世界排名滑落到139，她在2007澳網之前爬回81名，一路殺進決賽，還以6-1、6-2輕鬆收拾了頭號種子莎拉波娃（Maria Sharapova）。畢竟她是小威，本來就有能力打敗任何人，這依然是她生涯最精彩的戰績之一。莎娃當時名列第1種子，實際在位的球后卻是漢寧（Justine Henin），小威是打敗第1種子而不是真的扳倒球后。

思薇雅蒂是現任球后及澳網頭號種子，諾絲可娃以19歲之齡戰勝她也是澳網25年來第一人。諾絲可娃說：「我知道這會是很棒的比賽，因為對手是世界第一的優秀選手，但我沒料想到這個結局。」思薇雅蒂表示，她感覺場地的球速非常快，當她第二盤被諾絲可娃破發時就知道不妙了。

諾絲可娃的下一輪對手是第19種子史維托琳娜（Elina Svitolina）。澳網史上最低排名摘冠的是1976年艾德蒙森（Mark Edmondson），他世界排名212而且是地主選手，至今仍是澳網最偉大的灰姑娘傳奇。