洛杉磯道奇預計再添1位先發投手輪值，大聯盟官網報導，左投派克斯頓（James Paxton）即將獲得1年1200萬美元合約（新台幣3.76億元），他也是知名經紀人波拉斯（Scott Boras）的客戶，合約內容附帶激勵獎金。

道奇今年預計有新王牌山本由伸、伯勒（Walker Buehler）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、派克斯頓，還有兩位菜鳥投手巴比米勒（Bobby Miller）、薛漢（Emmet Sheehan）做為先發輪值調度。

派克斯頓在水手投了7個球季表現優異，2017年繳出12勝5敗、自責分率2.98的生涯最佳成績，他後來加盟洋基，2019年投出15勝6敗、自責分率3.82，後來就遭遇膝傷、背傷、腿傷，以及最嚴重的韌帶重建手術，他2022年報銷，去年在紅襪出賽19場獲得7勝5敗，自責分率4.50，仍受到腿傷影響。

道奇宿將柯蕭（Clayton Kershaw）仍是自由球員，他要養傷到下半季才能投球，岡索林（Tony Gonsolin）韌帶開刀提前報銷。派克斯頓只簽1季，明年等到大谷翔平、岡索林回歸，也有可能買回柯蕭，屆時道奇的先發輪值就更加充裕。