毛爾。（美聯社資料照）

海爾頓。（美聯社資料照）

棒球名人堂加入最新成員，主席洛維奇（Josh Rawitch）24日宣布，首年獲得票選資格的貝爾崔（Adrian Beltre）、毛爾（Joe Mauer），以及第6度叩關的海爾頓（Todd Helton），將和前老虎教頭李蘭（Jim Leyland）攜手入選名人堂。

貝爾崔生涯打過4支球隊，是大聯盟唯一至少交出3000安、400轟的三壘手，轉戰遊騎兵後的成績最為風光，效力期間3度入選明星賽、3座金手套、4度在美聯MVP票選中名列前10。貝爾崔首年獲得名人堂票選資格，就拿下95.1%選票。

毛爾則為家鄉球隊雙城效力15個賽季，前10年為生涯巔峰，拿過3座打擊王、3座金手套，2009年獲得美聯MVP，後來毛爾因頭部受到重創造成腦震盪，生涯最後5個賽季轉往一壘手發展，儘管未能達標150轟、1000分打點，毛爾最終仍以76.1%、比最低票數多出4張選票，驚險跨進名人堂大門。

貝爾崔、毛爾也是自2019年李維拉（Mariano Rivera）、哈勒戴（Roy Halladay）後，首對第一年符合資格就入選名人堂的組合。海爾頓生涯前10季，打擊率都超過3成，只是投票者多半質疑海爾頓是靠著「打者天堂」洛磯球場得利，因此掙扎多年後才終於實現名人堂美夢，海爾頓也成為沃克（Larry Walker）後，第2位入選名人堂的洛磯球星。