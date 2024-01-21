休賽季道奇大撒幣集結眾多好手，得感謝大谷翔平主動提出延遲給薪，讓道奇有多餘薪資空間操作，大聯盟官網記者Juan Toribio分析，正因為擁有龐大兵力，讓道奇面臨外野過於飽和的奢侈局面。

道奇滿手好牌，但打線中遍布大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）及穆西（Max Muncy）等左打重炮，容易遭到對手刻意針對，所以補強先發投手的計畫告一段落後，道奇再以1年2300萬美元合約帶回右打外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez），也代表貝茲（Mookie Betts）新球季勢必得扛下二壘位置。

據傳T.赫南德茲原本想要條件優渥的長約，但歷經漫長等待始終沒有結果，具備爭冠實力的道奇見機搶下他，Toribio指出，T.赫南德茲對戰左投能力優秀，但無論對方是左、右投，他都會是外野先發班底，並根據情況擔任左、右外野手。另外二年級生奧特曼（James Outman）對陣左投表現不差，是先發中外野手的合適人選。

不過剩下一個外野位置，則會視對方為左、右投來做安排，右投的話排上老將黑伍德（Jason Heyward），左投則交由從光芒交易來的馬格特（Manuel Margot）對付。而對於內、外野位置都能勝任的泰勒（Chris Taylor），想在充斥球星的道奇力拼先發位置有一定難度，2021年道奇才和泰勒簽下4年6000萬美元合約，一般工具人很難簽到這個價碼，去年泰勒先發出賽88場，繳出2成37、15轟、56分打點數據。