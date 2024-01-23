2024巴黎奧運羽球參賽資格積分排名，在22日更新到今年度第4周排名狀況，才在BWF超級750系列印度公開賽女單奪冠的寶島一姐戴資穎，進帳1萬1000分冠軍積分，目前列入計算的10站積分，累積有9萬1536分，暫居第3，在巴黎奧運參賽資格安全名單中，期待繼續保持好名次到4月底積分計算截止日。

巴黎奧運羽球參賽資格方面，積分計算從2023年5月到2024年4月28日，以選手最佳10站成績列入累計，單打單一國家地區奧會若想爭取到2席滿額參賽權，必須同時有兩位好手排名都在前16名內，戴資穎從去年12月年終總決賽到周日剛落幕的印度公開賽，3站賽事2冠1亞，為她進帳不少積分，目前在巴黎奧運女單排名第3，僅落後韓國安洗瑩、大陸陳雨菲，接下來中華隊名次次好的女單選手許玟琪，排在第26名。

男單方面，寶島一哥周天成5萬7608分排在第13名，「左手重炮」林俊易則以5萬2410分排在第17，還有機會為擠進前16名努力。

目前在安全名單內的還有以6萬7798分在男雙排名第9的李洋／王齊麟，以及以6萬1420在混雙排名第11的葉宏蔚／李佳馨。