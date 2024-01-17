2024巴黎奧運競技體操賽事進行場館貝爾西體育館，對中華隊精英運動員來說，是相當熟悉的場館，過去出賽過多次，期待帶著這份熟悉感，順利展現訓練多時的成果。

貝爾西體育館金字塔結構成為巴黎市第12區相當顯眼的建築，為多功能複合式運動場館，從1984年就辦過許多運動賽事，中華競技體操代表隊總教練林育信，在法國巴黎當地時間15日進行場館實地考察，表示這座場館可容納1萬5千名觀眾，每年固定舉辦體操世界盃挑戰賽事，有「亞洲貓王」美名的好手唐嘉鴻，去年9月也在這座場地拚下傷癒復出的金牌，因此選手對於在這座場館出賽，應該是相當熟悉。

林育信補充，這次場館最大改變，就是和以往挑戰賽男、女熱身場地混合不同，採取男、女分開，每個單項都有專屬高台，符合奧運規格。

在爭取奧運參賽資格方面，林育信說明，代表隊將派出鞍馬李智凱、蕭佑然，單槓唐嘉鴻、雙槓洪源禧、吊環林冠儀、跳馬曾為聖共6位好手，從2月11日開始參加4場資格賽，第1個月內3場，休息2周後再拚第4場，最終取6個單項積分最高的選手獲得奧運資格，目前李智凱、唐嘉鴻狀態不錯，也是國際上有知名度的名將，期待選手可以比完前3場資格賽就能確定資格到手，不用再參加第4場資格賽，可以利用時間訓練及備戰。

中華體操隊總教練林育信認真視察巴黎奧運競技體操場館貝爾西體育館。（體育署提供）
中華體操隊總教練林育信認真視察巴黎奧運競技體操場館貝爾西體育館。（體育署提供）
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