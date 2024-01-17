2024巴黎奧運競技體操賽事進行場館貝爾西體育館，對中華隊精英運動員來說，是相當熟悉的場館，過去出賽過多次，期待帶著這份熟悉感，順利展現訓練多時的成果。

貝爾西體育館金字塔結構成為巴黎市第12區相當顯眼的建築，為多功能複合式運動場館，從1984年就辦過許多運動賽事，中華競技體操代表隊總教練林育信，在法國巴黎當地時間15日進行場館實地考察，表示這座場館可容納1萬5千名觀眾，每年固定舉辦體操世界盃挑戰賽事，有「亞洲貓王」美名的好手唐嘉鴻，去年9月也在這座場地拚下傷癒復出的金牌，因此選手對於在這座場館出賽，應該是相當熟悉。

林育信補充，這次場館最大改變，就是和以往挑戰賽男、女熱身場地混合不同，採取男、女分開，每個單項都有專屬高台，符合奧運規格。

在爭取奧運參賽資格方面，林育信說明，代表隊將派出鞍馬李智凱、蕭佑然，單槓唐嘉鴻、雙槓洪源禧、吊環林冠儀、跳馬曾為聖共6位好手，從2月11日開始參加4場資格賽，第1個月內3場，休息2周後再拚第4場，最終取6個單項積分最高的選手獲得奧運資格，目前李智凱、唐嘉鴻狀態不錯，也是國際上有知名度的名將，期待選手可以比完前3場資格賽就能確定資格到手，不用再參加第4場資格賽，可以利用時間訓練及備戰。