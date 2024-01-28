相隔整整1540個日子，恩比德還是沒辦法跟約基奇在丹佛對決！原本外界評估將於27日作客出戰約基奇領軍金塊的恩比德，卻在賽前熱身臨時宣布因為左膝痠痛缺陣，甚至連馬克塞、托必亞斯哈里斯兩名主力也都不打，恩比德假如還想爭取年度MVP衛冕，本季只能最多再缺席6場。

上次恩比德作客丹佛迎戰金塊，是在2019年11月8日，如今還是沒有機會成真，他本季拿下場均36.0分、11.4籃板、5.8助攻、1.1抄截與1.8火鍋，繼續在年度MVP預測排行榜穩居首位，問題是根據全新勞資協議，恩比德接下來恐怕必須盡量避免缺陣了。

全新勞資協議規定，球員想要符合年度獎項評選資格，例行賽必須至少出席65場，目前恩比德在七六人44場例行賽當中，已經11場沒有辦法上場，代表剩下38場例行賽，他只剩下6場可以缺陣的「額度」，不過比起爭取年度獎項，七六人還是希望恩比德能在季後賽健康出賽。