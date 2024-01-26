前大陸央視記者王志安參加《賀瓏夜夜秀》，言論影射罹患罕見疾病的民進黨不分區立委被提名人陳俊翰，被認為有歧視意味，引發不小爭議，他事後表示對方若感覺被冒犯，願意當面道歉，對此，音樂人朱約信發文反問網友，對於已故主持人豬哥亮模仿身障歌手阿吉仔有何看法，掀起網友熱議。

朱約信在臉書曬出豬哥亮生前模仿阿吉仔的照片，接著表示：「請問，模仿阿吉仔這個事，大家有啥看法？大概有超過一百個人模仿過阿吉仔」，並於留言區補充說道﹕「在遊覽車看阿吉仔模仿秀，也跟著大家哈哈大笑」，不過去年阿吉仔得金曲獎最佳男歌手後，他曾在電台聽到一段訪問，阿吉仔表示感恩模仿他的人，為自己提升知名度，由於多數都是好友，沒有被歧視的感覺，對此，朱約信強調﹕「好朋友之間的互相取笑其實很寶貴」。

音樂人朱約信試問網友，對於已故主持人豬哥亮模仿身障歌手阿吉仔有何看法。（圖／朱約信 臉書）

對此，網友紛紛回應﹕「他們是娛樂節目，是藉由模仿阿吉仔做效果，也在幫阿吉仔炒作知名度，最重要的是....當事人阿吉仔不在意被模仿，而且知道那些人不是惡意的」、「古早年代觀念沒那麼好」、「以前豬哥亮、賀一航也會吃女明星豆腐或嬉鬧式喊女明星瘋女人之類，大家都會笑，但時代會變，群眾人權意識會進步，現在大家不會覺得這樣的玩笑是好笑」、「其他人只是模仿他的唱歌時的動作，也沒太多超過的惡意玩笑」。