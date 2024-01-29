大陸媒體人王志安在《賀瓏夜夜秀》稱「把殘疾人推上去煽情」，遭到網友批評，製作人霍金、助理主持人Albee、製作節目的「薩泰爾」公司、主持人賀瓏相繼都道歉了，有網友認為《賀瓏夜夜秀》編劇老K（劉哲凱）也該道歉。對此，老K發長文回擊表示：「我是主持人還是話是我講的？不能每次有人脫稿都算我的。」

面對近日《賀瓏夜夜秀》所引出的歧視風波，老K首先解釋自己並非薩泰爾旗下員工，兩者之間是專案合作關係，「甚至整個夜夜秀我也只參與幾個單元而已，我們這次的合作也在上週錄完後就結束了。」對於歧視一事，許多網友認為編劇老K也應該道歉，但老K則反擊：「一直有聽到要我道歉負責的到底什麼鬼，我是主持人還是話是我講的？」他表示，王志安要怎麼說，跟他最後在台上會不會照他事先給的答案講，「根本不是我們會控制的，不能每次有人脫稿都算我的。」

此外，賀瓏昨在最新影片中道歉，日前卻被發現貼文有大量不明帳號按愛心，遭質疑買網軍，老K強調這絕對不是薩泰爾做的，他暴怒到發下毒誓，「反正不是內部的人做的，我可以跟你保證如果是薩任何一個人做的話，我出去被車撞死！」最後他也諷刺表示：「最後我始終相信，台灣是一個做喜劇的人不用跪著的國家，喔，但他們說我們做的不配叫喜劇，票投民進黨就對了啦。」

事實上，《賀瓏夜夜秀》被轟歧視身障者，讓部份贊助商發聲切割，且網路上也有許多網友發起拒看。但主持人賀瓏昨（28）日晚間發布致歉影片被質疑「高級酸」，經過17小時發酵日前影片已累積77萬人次觀看，在留言區湧入粉絲加油聲，並有鐵粉狂「斗內」打賞，也讓PTT鄉民直呼「根本沒什麼人在抵制夜夜秀」。