由喜劇演員賀瓏主持的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》日前邀請大陸前媒體人王志安擔任嘉賓，引發歧視風波。最近吳宗憲也參與錄製，力挺先前被炎上的助理主持Albee，見到Albee的笑容少了，吳宗憲虧她：「越來越失去笑容，妳幹嘛，妳現在為什麼不敢笑呀？」

當時王志安在《賀瓏夜夜秀》形容台灣選舉像一場秀，除了有歌星以及前面鋪墊的，「還有把殘疾人士推上去煽情的。」一邊說一邊模仿直呼：「淚點一來的時候，殘疾人士說『唉唷～要支持民進黨』。」疑似影射陳俊翰律師，當時主持人賀瓏和Albee聽到後拍手附和，而Albee更是哄堂大笑。影片曝光後隨即引起大量網友撻伐，更有贊助廠商停止合作。

吳宗憲登上《賀瓏夜夜秀》。（影片來源／STR Network）

但《賀瓏夜夜秀》並沒有因此停播，而是繼續播出最後一集，邀來本土天王吳宗憲上節目，吳宗憲先是虧Albee很像「施孝榮」，隨後解釋是「失去笑容」的意思，接著忍不住虧：「妳幹嘛，妳現在為什麼不敢笑呀？有憲哥在妳有什麼好害怕的！」讓Albee忍不住失笑，他也直言只要站上舞台就像是拳擊手在互毆，「不然觀眾要看什麼？犯規動作難免都有。」一切都是節目效果，「我們都是為了家計，要賺錢養家。」

事實上，Albee先前因為坐在王志安旁邊，在對方說出訕笑言論時拍手大笑，慘遭外界出征，事後她解釋是場地物理條件的限制，舞台上沒有給主持人的監聽喇叭，導致聽到的聲音都是從觀眾席反射回來的，「現場的回音很大，如果語速稍快或不夠大聲，就會聽不清楚台上的人在說什麼。」

Albee也還原當時的狀況：「當下那段對話，來賓的發言不在腳本內，也沒有指名道姓，我很抱歉我只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了⋯⋯完全沒有聽懂他說的竟然是『殘疾人』。」她強調，自己從來沒有歧視過任何人，更不可能會想要傷害為生命奮鬥也為了造福更多人而奮鬥的陳俊翰。