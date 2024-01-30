女星大S（徐熙媛）2021年與汪小菲離婚後，隔3個月火速再婚韓星具俊曄。相較丈夫活躍於演藝圈，大S已許久未見芳蹤。昨有網友PO大S同框具俊曄的合照，女方47歲狀態極佳，而刺在鎖骨的定情紋身已不見。

小紅書用戶「參小姐」公開一張珍藏的合照，寫著：「半年前的照片，本人私藏，本來不准公開，但過了半年應該沒關係了，沒有任何目的。」照片中，大S將頭髮梳起，配戴斗大的耳環，身穿灰色和黑色背心，對著鏡頭露齒甜笑；一旁的具俊曄穿著黑白條紋上衣，露出開朗的笑容，後方則是名製作人詹仁雄，他搭著具俊曄的肩膀，三人的氣氛愉快。

許多網友看到久未公開露面的大S，紛紛留言讚賞：「熙媛，你幸福就好了，就算看不見你了」、「看到她這麼好，我就很開心」、「狀態大回春，這就是和對的人在一起的感覺，真替她開心」、「確實她跟光頭結婚後好像突然又變美了」。

也有眼尖的網友發現，大S原本在鎖骨刺的定情刺青「Remember Together Forever」已經不見了，胸口則有一個「K」字的草寫刺青，被指意思是具俊曄KOO的第一個字母，代表兩人的感情堅貞不移。

大S、具俊曄當年閃婚後，曾接受《VOGUE》雜誌拍攝，其中他們公開同款的英文定情紋身「Remember Together Forever」，大S刺在鎖骨，具俊曄刺在耳後，象徵兩人永遠都要記得在一起一輩子。此外，具俊曄的身上還刺著夫妻倆的定情曲、熙媛的名字和台灣經緯度的船錨，因為對具俊曄來說，「熙媛在的地方就是我的家，她能再度回到我身邊，就是我人生中最感恩的事情。」