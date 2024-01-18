許多人在另一半受傷時，可能會幫助對方清理身體。一位二寶爸近日因為鎖骨受傷，得借助老婆之手幫忙洗澡，沒想到每次要洗屁股、下體等私密處時，老婆都說「那裡很髒」要他自己洗乾淨，讓人夫直呼老婆根本不愛他，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，最近他因故鎖骨骨折，洗澡時得靠老婆幫忙抹肥皂、沖水，但每當他要清洗屁股、下體等私密處時，老婆都說「那裡很髒」要他自己洗乾淨，讓原PO直呼有點心寒，「都是夫妻，而且也有2位小孩了，還在在意那裡髒不髒，真的是很無言，感覺她這樣根本就是不愛的表現」。

對此，許多網友紛紛回應，「我也是覺得自己私密處跟屁屁很髒呀，每個人認知不一樣，為什麼要情勒…我愛我老公，我也不會覺得他的屁是香的…」、「你的手有受傷嗎？如果沒有應該可以自己洗吧？看你都可以發文應該手是OK？」、「我也可以幫老公洗前面，但後面也不行欸，不是不愛，就是個人某些潔癖點，就像我可以跟他接吻，但我不會跟他共喝飲料，他也早就習慣我的某些潔癖點」。

不過也有人力挺原PO，「我應該懂你的心情，如果是我受傷，我老公這樣說，我會超難過又無助，因為是我最脆弱的時候，另一半是唯一的依靠」、「老公都受傷了不是糾結髒不髒的時候吧⋯」。

另外也有過來人說明，「我很確定鎖骨骨折沒辦法自己洗澡，開刀完完全不能用水洗澡只能擦澡，甚至連穿內褲穿褲子都沒辦法，因為我就是鎖骨骨折還斷了4條韌帶的過來人」、「我媽媽前2年鎖骨骨折有打鋼釘，確實是很難動彈的」、「我前2年車禍鎖骨斷掉，手心手背都有擦傷蠻嚴重，確實也是可以打字，但甚多動作被限制，不能洗澡是因為會『碰到水』，打字當然就沒問題」。