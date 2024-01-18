外表、個性、收入等是許多人尋找另一半時的條件。一位網友近日感嘆，「為什麼男生（收入高）養女人天經地義，要男生買房買車還要買三機（可能還要被迫過無性生活），女生（收入高）養男人就是傷天害理？」，貼文曝光後引發熱議，不少人指出，由於女生育兒時會有一段職場空白期，「這時候另一半薪水比女生還少，請問如何養家？養妻兒？」

原PO在PTT發文表示，雖然有些收入高的女生願意嫁給收入低的男生，「但是台灣社會上這種心態的女生，比例來說就真的低得可憐」，有位同事的2個女兒當了空姐、律師，但都因為收入高找不到好對象，另一位同事的女兒月收8萬，不結婚的原因是「不然要養男人嗎？」，讓原PO覺得相當不合理。

原PO認為，如果女生收入只有3萬出頭，不太適合和收入更少的男生結婚，但如果月收高達8萬元，為何不能找個收入5萬、7萬的男生一起買房經營家庭？「為什麼男生（收入高）養女人天經地義，要男生買房買車還要買三機（可能還要被迫過無性生活），女生（收入高）養男人就是傷天害理？」，最後原PO痛批，若有些人結婚是為了從另一半身上搜刮什麼，「真的還是不要結婚好了，你不配！」

對此，有人說明，由於台灣生育、托育制度仍未完善，女性一旦生育可能5至10年沒收入，「這時候另一半薪水比女生還少，請問如何養家？養妻兒？」，許多網友則紛紛回應，「女生會有因為生小孩，職業中斷的不穩定因素，找薪水高的不過分，不然職業中斷時候要降低生活品質，誰願意啊」、「一直怪女人，為何不怪其實這社會育兒環境畸形，弄得大家壓力都很大，必須找強大後盾的對象」。