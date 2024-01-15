台南市鹽水區一家澱粉工廠15日上午8時許發生工安意外，李姓主管修理研磨機時，左手臂意外捲入機台，手掌嚴重遭輾壓，警消人員獲報到場拆解機器，李男脫困後左手掌血肉模糊有粉碎性骨折，送醫急救無生命危險。

44歲李男是鹽水區田寮里一家澱粉工廠的主管級人員，15日員工反應樹薯粉研磨機台出問題，他上前檢查維修，左手掌竟意外捲入機台內，員工慌張報案。

警消人員到場後，先將機台斷電，以破壞器拆解機台，半小時後拉出李男手掌協助脫困，他表情痛苦，救護人員檢視他的手已血肉模糊，手指幾乎全數斷裂分離，判斷有粉碎性骨折，簡單包紮後趕緊送醫。

經過初步治療發現，李男左手掌遭嚴重輾壓，許多指頭都已粉碎斷裂，可能術後無法完全恢復，可能有斷指或斷掌危機，但無生命危險。

這是台南市4天來第2件工安意外，安南區11日也有工人右手掌捲入紙箱機內，同樣粉碎性骨折，台南市勞工局呼籲企業落實職場安全措施與規定，保障員工作業安全。