61歲「綜藝天王」吳宗憲日前到《賀瓏夜夜秀》擔任最後一集嘉賓，影片片段曝光，憲哥不僅勉勵賀瓏自己經歷的事更多，指賀瓏近期的風波和他對比是微乎其微，並安慰Albee「該笑的時候還是要笑」，憲哥更突然拋出震撼彈，宣布要開告別演唱會，同時曝光遺產規劃，竟沒有兒子鹿希派的，引起外界震驚。

吳宗憲最近上《賀瓏夜夜秀》，表示自己能在演藝圈白手起家，而且走紅40年的原因，就是2個字叫做「善良」。憲哥感嘆一生都在被人訕笑，演藝圈真的很辛苦，同時勉勵賀瓏的遭遇和他相比叫微乎其微，「大不了節目停了再開一個嘛！」說到Albee，憲哥也笑稱她越來越像民歌手施孝榮，大玩諧音哏「失笑容」，看到Albee苦笑，吳宗憲也安慰她「該笑的時候還是要笑」。

吳宗憲登上《賀瓏夜夜秀》。（影片來源／STR Network）

此外，吳宗憲也提到自己一直在籌備告別演唱會，還有身後事的規劃，他坦言自己年紀大了，「我是白手起家的人…到最後不管你們要不要來，我都要開這個演唱會。」說著說著他嘲諷起宿敵黃安，哼了對方成名曲嗆「一個歌手能一輩子有一首成名歌曲，這樣的歌手很多欸！只有一首歌（紅）其他通通不行，這樣怎麼開演唱會？」憲哥還提到自己身後財產的規劃，大部分將會捐出來，其他則分成三份給三個女兒，至於兒子鹿希派，憲哥狠虧：「等待DNA報告出來再說」。

事實上，主持人賀瓏於28日在《賀瓏夜夜秀》首回應，虛心接受所有評論，表示已經向律師陳俊翰道歉，賀瓏直言，影片上線之後，很多人指出，王志安（王局）是在模仿陳律師，王局的說法和作法是有問題的，模仿身障人士絕對不洽當。另外，陳俊翰律師並不是強迫上台作秀，他是上台認真發表政見，希望推動身障者權益，是值得被大家尊敬的人。所以，在周三就連繫上陳俊翰律師，並向他道歉。感謝他願意既往不究，也願意和他們多交流。