62歲女星利智早年和李連杰結婚，接連生下兩女，曾被封為一代性感的女神的利智也為家庭淡出演藝圈，全心相夫教子。近日，網上傳出一組李連杰帶老婆、女兒現身寺廟的照片，可見利智留了一頭俐落短髮，戴著老花眼鏡，整個人明顯消瘦還有超尖下巴，讓人一時認不出，也有人覺得應該是認錯了。

李連杰先前帶女兒來台宣傳新書，不見老婆陪伴，近日據《芒果撈小萌主》報導，對信仰相當虔誠的他，最近和妻女前往寺廟，利智難得露面，看來竟垂垂老矣，手背上的膠原蛋白也流失，貼在女兒身旁，讓網友驚訝回：「他們兩夫妻的面相怎麼都成這樣了」、「利智骨相不抗老，鼻基底低，老了骨質流失臉就塌了」、「天啊，這是利智！ ！ ！ ！ ！她居然62歲了」、「博主，你不點出，估計無人知道那一個是利智」、「利智？我以為是乾巴老頭呢，我的媽呀」。

利智（右1）去年現身便頂著短髮。（圖／翻攝自微博）

事實上，利智去年現身在全家人照片中時便頂著短髮，只是她當時戴著墨鏡，看不出臉部實際長相，這回幾乎露出全臉，自然引來網友熱烈討論。利智早年參加亞洲小姐選拔出道，被倪匡稱讚為「五十年難得一見的美女」，甚至連賭王何鴻燊都曾傳出有意追求她，但被其他房的太太聯手逼退。

利智過去頂著36F傲人身材，吸引了不少粉絲，只是樹大招風，也因為好身材引來不少冷言冷語，《新華社》曾報導，有次在慈善演唱會上，周潤發跟曾志偉本來要互砸蛋糕，後來竟然夾攻利智，害她臉被沾到蛋糕，利智第一時間保持風度，微笑下台，但到了後台就忍不住痛哭，引來張國榮上前安慰她，後來1992年利智宣布息影，不久徹底消失在鏡頭前並與功夫皇帝李連杰在洛杉磯登記結婚。