男星炎亞綸先前被網紅耀樂指控交往期間拍攝交歡片並外流，依《兒童及少年性剝削防制條例》涉嫌「拍攝、無故持有少年性影像」兩罪將他起訴，昨（29日）二度開庭，炎亞綸在律師陪同下現身，耀樂未出席，事後在個人IG發文暗酸炎亞綸「只想復出、毫不在意自己所犯的錯」。

耀樂在庭訊結束後，於IG限時動態發黑底白字文，表示之前檢察官已認為炎亞綸觸法而起訴他，他身為公眾人物，卻做出傷害當時未成年的自己，「讓我當時課業、學業停擺，甚至犧牲了我整個青春，這些事情的影響與發酵直到今天持續影響著我」；目前案件進入法院審理階段，耀樂相信司法會讓炎亞綸付出應有的代價，也盼望別再有下一位無辜的受害者。

耀樂暗諷炎亞綸。（圖／耀樂IG）

眼見炎亞綸近期漸進式復出，耀樂忍不住暗諷：「但如果有人現在只想著要復出，只想著自己的演藝事業如何進行下去，毫不在意自己所犯的過錯的話，那我祝福他事業順利、事業蒸蒸日上」。

炎亞綸29日穿著黃色帽T開庭，庭後受訪表示，強制性行為、偷拍，檢察官不起訴，希望未來不管是媒體朋友或網友們，都要斟酌用字，剛好最近很熟悉法律用句，「這些事還是要給我們人生一個開口，沒有做的事情就不要再加在我身上。」語畢，炎亞綸馬上離開現場，不回答其他的問題。

炎亞綸昨出庭。（圖／中時資料照）

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