台灣網球好手謝淑薇在2024澳網勇奪混雙、女雙冠軍，生涯累積8座四大賽雙打冠軍，只差美網和奧運冠軍就能達成生涯「金滿貫」，耀眼成績背後，也透露去年復出時一開始難覓雙打隊友。

謝淑薇2021年打完WTA年終總決賽後，休息了約18個月，去年4月底羅馬大師賽回歸賽場，首站賽事則與捷克老友史崔可娃（Barbora Strycova）合作。

謝淑薇今年澳網女雙奪冠後透露，去年一開始復出是為了陪史崔可娃打她的退休賽事，本來也有打算更早些時間回歸賽場，但聯繫過幾位選手被拒絕，直到和大陸王欣瑜、史崔可娃搭配並有好成績後，開始收到不少球員邀請組雙打，而曾在2021年溫布頓女雙一起奪冠的梅騰絲比較早找謝淑薇一起拚大滿貫，也有了兩人組隊的第2座四大賽女雙冠軍。

梅騰絲則說，自己和前搭擋拆夥後，有鑒於過去合作挺成功，她立刻就想到經驗豐富的謝淑薇，也很開心熟悉的戰友答應，兩人可能暫時先以四大賽為主一起參賽，千分等級大賽也有機會聯手。