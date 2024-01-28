俄羅斯麥維德夫浪費盤數2比0領先，再次錯過澳網男單冠軍。（美聯社）

2024澳網男單決賽，上演了一場5盤大戰，22歲義大利好手辛納（Jannik Sinner）繼準決賽扳倒塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）之後，再一次打出佳作，3比6、3比6、6比4、6比4、6比3以輸二贏三之姿逆轉勝俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev），贏得個人生涯首座四大賽及澳網冠軍。

辛納成為自1976年潘納塔（Adriano Panatta）之後，首位在贏得四大賽冠軍的義大利球員，他在第1個冠軍點就以漂亮的致勝球得分，結束這場3小時44分鐘的馬拉松大戰。

這是麥維德夫生涯第3度打進澳網男單決賽，可惜無緣繼2021美網之後，高舉個人生涯第2座大滿貫單打冠軍。

2022年澳網男單決賽，當時麥維德夫面對西班牙名將納達爾，浪費了盤數2比0領先，被納達爾連搶3盤逆轉勝，這次無奈惡夢重演，在2比0聽牌時錯過冠軍。