「墨爾本之王」喬柯維奇不敵義大利選手辛納，33連勝紀錄止步。(美聯社)

2024年開春世界網壇第一場重要賽事、四大滿貫賽之澳網公開賽進入男單四強對決，尋求澳網第11冠、第25座大滿貫賽金盃的球王喬柯維奇，遭遇到比他小14歲的義大利新生代好手辛納，沒想到辛納前兩盤就破了喬帥4次發球局，6以1、6比2輕鬆獲勝，喬帥雖然靠著搶七7比6(8比6)拿下第三盤，可惜第四盤又遭到破發，最終3比6敗陣，澳網33連勝紀錄也隨之畫下句點。

目前世界排名第四的辛納，去年曾在ATP年終賽冠軍戰直落二不敵喬柯維奇。此次雙方再次狹路相逢，然而辛納已經完成蛻變，前兩盤幾乎打得喬帥抬不起頭來。

第三盤喬柯維奇終於回神，雖然能夠力守城池，可惜也突破不了辛納的防線，雙方激戰至5比5「丟士」，現場球迷身體突然出現狀況，賽事被迫暫停。

賽事恢復後，喬柯維奇立刻發出愛司球，緊接著又是一顆幸運球，有驚無險保住發球局，取得6比5領先優勢，辛納也隨即順利保發，雙方戰成6比6平手。

比賽來到搶七局面，辛納的發球小分被破2比4，但隨即破掉喬帥兩個發球分5比4逆轉超前，雙方鏖戰至6比6，喬帥憑藉75.8%的超高搶七勝率，8比6拿下第三盤。

逃過一劫的喬柯維奇，依舊是在第四盤的第二個發球局遭到辛納破發，1比4落後，辛納的強勢二發讓他勢如破竹，6比3拿下這場關鍵戰役，不但勇闖澳網男單決賽，更報了去年年終賽之仇。

喬柯維奇自從2018年第四輪敗給韓國選手之後，此後2000多天在澳網未嘗敗績，如果不是因為拒絕打疫苗而遭到澳洲政府拒絕參加2022年賽事的話，喬帥極有可能完成5連霸壯舉，但隨著不敵辛納之後，「墨爾本之王」的傳奇33連勝也畫下了句點。

辛納賽後受訪時表示，感覺到喬柯維奇的狀態沒有過往的好，兩人球風和球路都非常相似，而且還曾經跟著喬柯維奇練過球，彼此之間相當熟悉，感謝球迷的支持與鼓勵。