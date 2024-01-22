2021、2022兩屆澳網男單亞軍麥維德夫（Daniil Medvedev）帶著滿滿自信出賽2024澳網男單16強賽，雖然多花了點手腳，還是以6比3、7比6（4）、5比7、6比1搞定葡萄牙波格斯（Nuno Borges），順利搶進澳網男單8強。

「這場比賽之前，我有百分之百的把握。」麥維德夫說。「但對手在第3盤逼得我疲於奔命，老實說我簡直快被整死了，第4盤我再重新提高活力，總算順利守住勝利。」

晉級8強後，麥維德夫將和波蘭選手胡卡茲（Hubert Hurkacz ）爭奪4強席位。

敗給了麥維德夫，波格斯也結束自己的澳網之旅，在今年澳網之前，他從未在台維斯盃外的ATP巡迴賽有過連勝紀錄，這次澳網他在會內賽連過3關，期間還擊敗過23號種子西班牙佛基納（Alejandro Davidovich Fokina）、13號種子保加利亞狄米卓夫（Grigor Dimitrov），可惜過不了麥維德夫這關。