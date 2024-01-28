印度43歲雙打名將博潘納（Rohan Bopanna）勇奪澳網男雙冠軍，這是他首次在大滿貫雙打摘冠，他也即將在月底首度登上ATP世界排名第1。奮戰到43歲終於攀上巔峰，他與地主搭檔艾博登（Matt Ebden）以7-6(0)、7-5直落二戰勝義大利組合，成為史上最年長摘下四大賽雙打冠軍的選手！

博潘納原先的生涯最佳成績是兩度在美網雙打決賽飲恨，他在2017年法網混雙摘冠，當時和他搭檔的加拿大女將達布羅斯基（Gabriela Dabrowski）去年在美網拿到女雙冠軍，博潘納自己卻一直無緣男雙冠軍。博潘納打了17屆澳網男雙，換過12個搭檔，這次終於在地主猛將艾博登的幫助下圓夢。

36歲的艾博登是2022年溫網男雙冠軍，兩人組隊將近1年。博潘納說：「顯然沒有這位澳洲高手的幫助，我是不可能成功的，謝謝你艾博登。」博潘納無比自豪，他相信自己的網球故事將會在家鄉永遠流傳，還開玩笑說「我是等級43，不是43歲。」

艾博登說：「多麼美妙的賽事，感謝我的43歲搭檔博潘納，這是他生涯首場大滿貫雙打決賽，年齡對這傢伙來說甚至算不上一個數字，他的內心仍是年輕人，他是真正的勇士，過去一整年都在我身邊英勇奮戰。在我的家鄉球迷面前摘冠是美夢成真。」