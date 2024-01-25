皇天不負苦心人，印度雙打名將博潘納（Rohan Bopanna）奮戰網壇20多年，終於要在月底首度登上ATP雙打排名世界第1，他今年3月就要滿44歲了。博潘納說：「這是印度網壇需要的，我們看比賽都會有自己的偶像，我希望激勵家鄉的同胞，我對這個成就非常自豪。」

博潘納目前雙打排名世界第3，此次他以第2種子身分殺進澳網男雙決賽，他的積分將會在下周排名更新後成為世界第1，他的搭檔艾博登（Matthew Ebden）是地主選手，目前雙打排名世界第4。

「距離我達到世界第3已經過了10多年，在成功的2023年之後，我相信自己有機會挑戰世界第1，沒想到要花費11年。我在2019年考慮退役，我每天要兩三劑止痛藥才能緩解我膝蓋的痛苦，2021年我甚至連續5個月沒有打過一場勝仗。」

博潘納在2013年7月就攀上雙打世界第3，那時他才33歲，卻一直打不上去，他選擇堅持到底終於圓夢。博潘納生涯沒有摘過大滿貫雙打冠軍，今年澳網準決賽，他們對戰大陸張之臻、捷克馬哈奇（Tomas Machac）的組合，打得險象環生，決勝盤奮戰到超級搶10，終於以6-3、3-6、7-6(10-7)晉級決賽，有機會以首座金盃做為完美的收尾。